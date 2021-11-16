桃園有千塘之鄉的美名，埤塘公園內也可見不少小動物活動，不過有民眾指出，竟有人下池塘將鴨蛋撿回家，民眾直呼「冬天到了要進補？」、「今天撿蛋，明天煮薑母鴨」。養工處坦言，若遇到該狀況頂多只能請警衛口頭勸戒，呼籲民眾別將生物隨意帶至公園放生。

八德區有民眾拍下有人下池塘撿鴨蛋的畫面上傳臉書，他表示，有個阿伯下去池塘撿鴨子的蛋，說要回去做皮蛋，難道這無人可管嗎？該篇貼文引起民眾熱議。

網友說「難怪最近要餵鴨都找不到鴨子」、「明天可能會有人抓做薑母鴨了」，另有網友認為，公園屬於公家所有，應通報管理單位，另有民眾表示，先不論是否構成偷蛋，要是人在池塘受傷，管理單位會很麻煩。

桃園埤塘眾多，現在仍具灌排功能的埤塘幾乎屬農田水利會所有，其餘埤塘則陸續轉為景觀功能。養護工程處表示，公園內的埤塘不一定全歸養工處管理，養工處僅負責管理市內50多個公園，剩餘都是水利會私有埤塘，不屬於公共開放場域。

養工處說，他們所管理的50多個公園內都有配置警衛，民眾可以向警衛反應。也坦言公園內不會養動物，都是民眾放生後變成野生動物，警衛最多只能給予口頭勸戒，並沒有罰則可實際規範民眾行為，要再次呼籲、提醒民眾別將小動物帶到公園放生。