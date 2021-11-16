台北市長柯文哲力推「台北通」APP，除台灣民眾外，還吸引1萬3565位外籍人士註冊，但有資安專家率先發難，點出台北通若收集到歐盟居民個資，恐涉及歐盟《一般資料保護規範》（GDPR）適用問題，市議員林亮君也質疑，台北通不僅有違背GDPR的可能性，是否符合個資法規範也是疑問，她認為北市府應公開說明，避免資安受質疑。

北市資訊局澄清，台北通未於歐盟境內設立據點，也沒在歐盟境內進行資料運用，且台北通用戶僅具身分識別功能，並沒有出於商業目的的資料監控或個人分析行為，因此沒有GDPR適用問題。

林亮君指出，截至10月31日，台北通已有1萬3565位外籍用戶，其中不可能沒歐盟會員國國人，但台北通僅以台灣《個資法》作準則，甚至連相關標準都未達到，何況是符合GDPR規定，她感嘆，台北市資訊科技應用頻頻在國際上獲獎，倍受市長誇耀，卻用台北市民個資做代價。

林亮君表示，北市資訊局曾說台北通的個資規範是依據《個資法》和《台北市政府單一識別服務作業要點》，但國際上2個主要的個人資料規範認證ISO 27701、BS10012，都已根據GDPR更新，既然市府不曾申請過相關認證，自然無法吻合GDPR要求。

林亮君批評，資訊局曾允諾研議具個資保護機制的自治條例，但在解決個資保護問題前，北市卻不斷擴大台北通應用範圍，包括大稻埕煙火節抽籤、疫苗護照，市府更預計將所有涉及個人身分識別的活動、機制都與台北通掛勾，她認為台北通已淪為柯的數位身分證。

林亮君感嘆，民眾黨立委在中央反對數位身分證政策，認為是將民眾當作資安白老鼠。但是柯文哲市長卻在台北市用更低的硬體資安、個資保護規格製作北市版的數位身分證。這種錯亂的邏輯令人不能理解，她要求北市提出立法，甚至就現有的總歸戶進行拆分，確保市民個資受到應有保護。