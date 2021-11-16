由韓國遊戲公司娛美德（WEMADE）研發直營的MMORPG跨平台遊戲大作《傳奇4（MIR4）》，今（16）日更新開放大型戰場「比奇攻城戰」，並同步舉辦「攻城戰前夜祭典」活動等精彩內容。而遊戲內稀有加密道具「XDRACO道具交易所」也將於11月23日正式上線，為玩家帶來自由轉換的便利性！

大型戰場「比奇攻城戰」11月28日火熱開戰

本次新加入的核心戰鬥系統「比奇攻城戰」每四週開放一次，在週日晚間10點至11點開戰，門派技術「防禦隊形」達等級1以上，就可運用門派資金投標參戰資格，攻城戰分為攻城與守城兩大陣營，每個陣營可招募150人，最多300人參與的大型戰事，將於11月28日首戰登場！

攻城方需擊破位於守城陣營的佔領石即可獲勝，而守城陣營只要守住佔領石就能贏。勝利的門派可以針對交易所手續費，以及在秘谷中採集到的「黑鐵」進行徵稅，還將擁有「比奇國王」的絕對權力，授予門派成員官職或獎勵，並可在門派商店中兌換各式專屬道具等福利。

為了替參與攻城戰的門派應援，官方特別在11月22日至11月27日舉辦「攻戰前夜祭典」活動，準備多項超值好禮，凝聚團隊士氣、強化戰力！

XDRACO道具交易所11/23上線

XDRACO道具交易所「Exchange by XDRACO」將於下週二（11/23）正式登場，玩家可以通過遊戲打寶或DSP（DRACO Staking Program）交易所抽獎獲得「XDRACO」道具，並藉由「Exchange by XDRACO」交易所與其他玩家自由地交易，不受所屬伺服器和地區限制。

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