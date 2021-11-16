停業長達半年的休閒娛樂服務業者，符合防疫指引者將有條件開放營業！中央流行疫情指揮中心宣布16日起，開放有陪侍服務的八大行業符合防疫指引得有條件復業，台中統計列管休閒娛樂服務業共243家，已核准復業計176家。

市府經發局表示，台中市休閒娛樂服務業者已全數鬆綁，符合防疫指引均得申請復業，截至今日止，包含營業登記、許可有陪侍服務的39家酒家、酒吧業等在內，台中統計列管的休閒娛樂服務業共243家，已核准復業計176家，市府後續將不定期查核，若查獲違反防疫措施者，將依《傳染病防治法》處罰。

國內疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心與經濟部等相關單位多次溝通討論及評估後，宣布視聽歌唱業(自助式KTV)、三溫暖業、夜店業、舞場業，及今日起開放的酒家業、酒吧業、舞廳業及其他複合式休閒娛樂場等均同意有條件開放，停業長達半年的休閒娛樂服務業者，符合防疫指引者得全數開放營業。

市府為協助業者復業，動員人力審查，統計台中市休閒娛樂服務業計有243家，已核准復業計176家，核准復業比率達72％，其餘無法申請復業者，多數均因準備文件不齊全，負責人或部分從業人員未施打疫苗而無法復業，市府將持續輔導業者，以在防疫與經濟發展間取得平衡點。

市府強調，為維護公共安全，將聯合都發局、消防局、警察局等維護公共安全聯合稽查小組成員，查核公共安全以及防疫措施，如有違反相關規定，將移請相關單位依規查處。