台南一中明年首度主辦國中會考台南考區試務工作，台南考區試務會第1次委員會議今天舉辦，宣布會考籌備工作正式起跑，預估明年考生將有1萬5590人。

從2014年國中教育會考正式上路以來，台南一中首度擔任台南考區主辦學校。台南一中校長廖財固指出，會考上路至今，南一中曾擔任國中教育會考全國主辦學校、大陸考場承辦學校及台南區特色招生主辦學校，尚未擔任考區主辦學校。他說，今年雖首度承辦考區試務會，但憑藉過往各項試務工作經驗，相信能順利完成任務。

明年國中會考將於5月21、22日辦理，教育局指出，會考主辦學校工作攸關全市國三學子應試權益，尤其，去年跟今年都遭逢新冠肺炎疫情影響，試務工作更為艱辛。

教育局課程發展科科長陳妍樺也感謝南一中及各校協助會考工作，期許南一中承接過去的優良傳統，達成零失誤，零缺點。廖財固也感謝各高中協助擔任考場學校，大家共同為國三學生規畫良好的試務安排。