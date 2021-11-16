大陸近期名義GDP增速放緩、非金融領域利潤率小幅收窄，以及金融盈利的復甦態勢，瑞銀證券預計，2022年A股滬深300指數的每股盈利增速將從2021年的15％放緩至8％。

瑞銀指出，雖然目前滬深300的靜態市盈率為13倍，較5年均值低。但考慮到經濟增速小幅放緩、流動性相對充足，以及政策溫和放鬆，該估值水準較為公允。

瑞銀證券A股策略分析師孟磊表示，展望2022年，在盈利增長疊加估值微幅提升的推動下，預計市場約有10％的上行空間。對於未來3個月，因信貸增速或小幅回升以及政策寬鬆有望變得更為明朗，對A股市場持建設性看法。

孟磊認為，「高品質成長」消費有望因其盈利的穩定性和逐步復甦的基本面而重回市場焦點，而與新冠疫情相關的境內出行限制或是最大的不確定性因素。

建議2022年投資者可關注四大投資主題，包括進口替代加速、女性賦能下的消費復甦、在相對低利率環境下精選高股息率個股，以及大陸家庭增加對股票的資產配置以及北向資金的持續淨流入。