COVID-19疫情促使民眾居家時間拉長，研調單位DIGITIMES Research觀察，今年全球AR／VR頭戴裝置出貨量估將增加27.8％，明（2022）年預期在重要廠商如蘋果（Apple）、Sony等廠商皆有新品發布下，還將進一步推升全球AR／VR裝置出貨挑戰2000萬台。

DIGITIMES Research分析師郭宜玲指出，看好其它手機廠接下來也將跟進蘋果推出AR／VR裝置、刺激消費性市場增溫，加上商用市場也將在微軟（Microsoft）助攻下，提高廠商導入AR／VR頭戴裝置的意願，預估2021~2026年全球AR／VR頭戴裝置出貨複合年均成長率（CAGR）將達58％。

2021年起5G手機出貨量大幅成長，預期2022年整體5G手機滲透率就將突破五成，DIGITIMES Research預期，AR／VR裝置也將因5G通訊搭配Wi-Fi 6技術，有機會捨棄連接線的束縛，帶給消費者更好的使用體驗。而5G環境的逐漸成熟，也成為引導蘋果或非蘋廠商積極推出AR／VR頭戴裝置最大的原因。

隨著重要廠商新品推出將影響AR／VR頭戴裝置出貨佔比變化，預期2022年VR領導品牌Oculus出貨佔比將由63％降至55％，2023年在其他手機廠商亦推出AR／VR頭戴裝置的影響下，Oculus出貨佔比恐跌破五成。

DIGITIMES Research認為，消費性電子廠商普遍認同AR／VR頭戴裝置將是下一世代通訊裝置主角之一，廠商試圖擘劃市場應用與自身角色定位，隨著供需兩端對AR／VR頭戴裝置的定義逐漸拉近，預期廠商將會提出更多擴大AR／VR市場的策略與應用，拉升AR／VR頭戴裝置出貨規模。