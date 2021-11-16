美國總統拜登與中國國家主席習近平今天舉行視訊會晤，雙方重申各自對台原則。學者分析，雙方試圖確保台灣議題不會失控，而這種高層互動模式未來是否制度化，則值得關注。

根據新華社，習近平在會談時重申，「一個中國原則」和「中美三個聯合公報」是中美關係的政治基礎，並稱歷屆美國政府對此都有明確承諾。

他還說，「台灣問題」的真正現狀和「一個中國」的核心內容是：「世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府」。

美國白宮網站公布的新聞稿則顯示，拜登（Joe Biden）強調，美國仍致力於以台灣關係法、美中三個聯合公報和對台六項保證為指導的「一個中國」政策，並堅決反對片面改變現狀或破壞台灣海峽和平穩定的行為。

國立政治大學外交學系教授盧業中下午接受中央社記者訪問時分析，美中關係陷入螺旋式下降（downward spiral）的趨勢，缺乏互信，這場會談是透過對話減緩下降趨勢，希望回到雙方都有共識的基礎上。

他表示，對北京而言，三個聯合公報中包含了雙方對「一個中國」的共同認知，習近平今天再度重申，是要「踩住底線」，並強調北京並沒有要改變現狀，並且為近期的共機擾台等行為「找台階下」。

盧業中指出，美國民主黨政府面對兩岸問題，一貫處理方式是與兩岸維持接觸，希望兩岸有建設性對話。現在拜登政府要做的，則是希望在就職滿一週年之際，讓美國回到過去台海「樞紐」（pivot）的角色。

對於下一階段的美中關係走向，盧業中則認為，隨著美國進入感恩節、耶誕節假期，雙方言詞應不會這麼犀利。

他指出，美中雙方先前也都提到願意管控分歧，未來高層官員是否出現制度化互動，並會涉及什麼議題，值得關注。

台灣智庫諮詢委員賴怡忠受訪時也提到，這次的美中領導人視訊會晤顯示，雙方一改過去由下而上的外交互動模式，而是直接採取頂層溝通，這也代表雙方未來的互動前提，將建立於高層所形成的共識。

不過，賴怡忠認為，這次會晤未見具體成果，反而凸顯彼此差異。

他也提到，中方對「管控分歧」的定義是尊重彼此核心利益；但對美方而言，當中國的核心利益也是美國的核心利益時，競爭無法避免，高層的互動則是為了構建常理性護欄（common-sense guardrails），防止競爭走向失控。（編輯：沈朋達）1101116