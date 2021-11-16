臺灣港務公司於高雄展覽館舉辦「2021優質港口論壇」，交通部祁文中次長親自出席致詞，分享在面臨國內外環境的多重挑戰下，推動港務建設與智慧運輸兩項重點工作的豐碩成果。臺灣港務公司邀集地方政府及產、官、學、研專家學者與航運產業、資通訊產業等業者共同參與，分享國際趨勢及產業實務經驗，並從多元面向探討優質港口發展的重要策略，期促進海運相關產業穩健成長。

交通部祁文中次長、高雄市羅達生副市長與港務公司共同見證無人機於港區巡檢應用多元發展。（洪靖宜攝）

論壇活動多元豐富，重要亮點之一為臺灣港務公司秉持「創新科技試驗場域，港口歡迎新創合作」理念，導入懸浮科技動態捕捉技術，邀請在場貴賓共同見證臺灣港群開放5G-AIOT創新科技試驗場域的啟動儀式，象徵港口建立友善的試驗環境。

現場邀請交通部祁文中次長到場及高雄市政府羅達生副市長等等產官學各界代表擔任與談人。祁文中表示，盼能藉由論壇聽到各界意見，讓港口數位化、科技化，導入最新科技，相信能有豐碩成果，帶動航港相關發展。

論壇接續進行4場專題座談，針對「建立安全海運運輸網絡之優質港口」主題，與會貴賓共同探討港口因應船舶大型化所需之建設、南北航道航行規劃、航安管理需求。「綠色港灣永續發展新契機」部分，因應全球在碳中和與淨零碳排的發展趨勢下，研析國際能源政策以及減碳作為、碳排放交易、船舶能源管理、港口永續發展作為。「啟動5G AIOT翻轉未來」部分，剖析全球行動通訊網路技術演進、我國通訊技術發展(5G)與應用、物聯網AIOT多元應用、高雄亞洲新灣區5G AIOT創新應用園區政策等。至於「開啟航港區塊鏈技術應用服務」主題部分，分享港務公司與關貿網路公司合作建置領櫃提單無紙化之區塊鏈應用服務，期未來可透過智慧港埠區塊鏈結合資訊流、物流與金流，提升整體航運市場運輸效率。

活動現場透過多位專家學者分享產業發展趨勢與作法，跨領域對談交流，場面相當熱絡，激盪出許多未來優質港口發展的新契機與新視野。此外，本次活動同時引進多項智慧科技應用體驗，包含「臺灣港群智慧轉型計畫(Trans-SMART)」各項行動方案的階段性執行成果，以及偕同多家技術業者展示無人機港區巡檢、水上及陸域無人載具應用、智慧影像辨識、智慧共桿物聯網管理、智慧旅運服務等多元應用發展方案，首度亮相智慧港口未來發展樣貌。

祁文中會後也提到，透過5G AIOT課技提升港口運作安全和效率，能夠快速裝卸，提升競爭力，讓高雄港發展國際上被看到，讓港口服務效率提升，技術導入後讓運送裝卸上被國際上肯定，對台灣經濟發展都是有益的。