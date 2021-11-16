秋冬日夜溫差大，是心血管疾病的好發期，據衛生福利部2020年國人10大死因資料顯示，心臟疾病是僅次於惡性腫瘤的第2大死因，台南市佳里奇美醫院為了更完整照顧民眾健康，引進雙能量動態800切螺旋電腦斷層掃描儀，能快速偵測肺栓塞、冠狀動脈心臟病、主動脈剝離及創傷等狀況。

佳里奇美醫院院長周偉倪表示，電腦斷層心臟檢查是目前非侵入性檢查心臟血管的利器，雙能量動態800切螺旋電腦斷層掃描儀，每轉一圈可細切384張電腦斷層圖像，提供高對比及細緻影像品質（解析度0.33mm），是醫師篩檢心臟血管、肺腫瘤及大腸腫瘤等疾病的好幫手。

此儀器在心臟科方面可用於了解冠狀動脈鈣化指數、狹窄狀況及心臟輸出功能，心臟冠狀動脈的檢查掃描時間不到10秒即可完成；在腦神經科方面，則可提供腦部檢查、早期腦中風偵測檢查、頸動脈檢查及頭顱外創檢查，還可運用在早期肺癌的篩檢。

佳里奇美醫院表示，該儀器也相當適合急診檢查，包括78公分的大孔徑，適用於各類體型及無法配合擺位的病人，而每秒鐘23公分的高掃描速度，可以減少病人因影像移動造成假影的發生。

另外，電腦斷層儀可進行48公分大範圍灌注掃描及同時間、同相位的雙能量掃描技術，搭載經美國食品藥物管理局認證的專用分析軟體，不僅可以快速、常規的呈現具有診斷價值的影像，還能提供足夠對比度的雙能影像，以減少檢查時的輻射劑量，傳達完整豐富的診斷資訊。