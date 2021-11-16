2021台中購物節登錄金額飆上140億元，但有民眾抱怨抽獎券登錄金額不足被取消中獎資格，市府緊急調查發現，系統誤配發部分登錄金額不足的抽獎券，已取消不符中獎資格者其中獎序號，登錄金額不足的中獎者有120張，執行廠商補償發放500元超商禮券。

台中購物節總獎項預計抽出超過6萬組，系統於民眾登錄金額達500元時，產生1張抽獎券，目前總抽獎序號超過5600萬張，已抽出3萬7000多名中獎者。

經發局審核後，發現抽獎券登錄金額不足的中獎者有120張，均為活動開跑初期登錄，經發局及執行廠商立即查明後已修正排除。

台中購物節受到全國民眾熱烈參與，經發局說，為確保活動公平性，已陸續通知抽獎券登錄金額不足的中獎者取消其中獎序號，並由執行廠商負擔補償發放500元超商禮券予以感謝參與台中購物節。

針對已取消的中獎序號，將依下一序號次序遞補，對於各項反映意見，市府均虛心接受並持續改進。

為防止各項可能發生的錯誤，市府訂定2021台中購物節活動辦法以辦理獎金發放，中獎人須提供中獎發票影本及身分證明文件，由經發局及執行廠商詳加核對中獎資格，始辦理匯款，嚴謹處理每一筆獎金核發程序。

經發局表示，2021台中購物節目前發票登錄金額已突破140億元，市長盧秀燕今日也於市政會議宣布，台中購物節登錄金額若突破150億元，將加碼再抽50萬現金獎1名。