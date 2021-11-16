知名前主播劉芯彤，常在社群網站與網友分享日常，也常常暢談過往親身經歷的靈異經驗，每每都讓人聽的毛骨悚然，日前行經陽明山仰德大道時，突然想起友人說過的真實故事，立刻引起網友議論。

劉芯彤表示友人當時是文化學生，期末考結束後，午夜兩點騎車下山，準備回家放暑假，就當騎到東吳大學旁的自強隧道時，才驚覺一路從山上到山下，居然沒有見到任何車輛，還在困惑時，竟發現平常同樣車速騎自強隧道時，大約一分鐘就能騎到隧道口，今天卻始終沒騎出去，當下突然想起自強隧道的都市傳說，心裡便開始發毛，就在此時眼前出現一絲亮光，一看隧道口就在前方盡頭，才稍微放鬆心情。

正當友人心中還在慶幸沒遇到什麼，卻見到隧道口站著長髮披肩的女子，隨著距離越近，女子身影也越來越清晰，這才發現對方竟沒有雙腿，接著那名女子轉頭後目光投射過來，友人驚覺那名女子左半邊臉印著深深的輪胎壓痕，眼眶更是空洞看不到眼球，嚇得他趕緊飛車離去，沒想到那女子竟然一毫不差的貼著他的機車前進，好在最後順利騎回家中，就此只要深夜，就再也不行經仰德大道和自強隧道。

友人多年後聽一位師父解釋，當年一路不見人車，是所謂的「鬼遮眼」，只是為何那女子偏偏要讓他見著身影，他不想去細究原因，對此，網友紛紛回應：「我們班有個同學是陰陽眼，他說仰德大道二邊的樹上，有很多小鬼蹲在上面」、「還好是白天看到這篇文、你的鬼故事讓人毛骨悚然」、「上述兩個地點一直以來都有靈異事件發生」。