在市場買進潛力股下，日股16日走高，但缺乏實質利多，加上買氣縮手下故最後僅小漲。日經指數收29808.12點，漲31.32點或0.11%。東證收2050.83點，漲2.31點或0.11%。

Tachibana證券認為，日股早盤上漲是因為拜習會氣氛和睦所致，但難以延續市場買氣，最後撐盤的只有晶片類股，以及汽車族群。

16日日本時間上午11時，當中國大陸官媒報導，習近平跟拜登說中美兩國應加強溝通、和平共處時，日經和東證指數聞聲後曾瞬間大漲。

速霸陸汽車大漲5.22%，因摩根大通證券調高評等並上修目標價。

豐田汽車收漲1.88%，因豐田上周曾表示，將從12月開始全力彌補不足的產能，希望在本財年能生產900萬輛汽車。

晶片類股中，東京威力科創與村田製作所，分別漲1.39%以及1.82%。

因美國公債殖利率上升，保險業者也跟著上漲，T&D Holdings漲2.57%，第一生命控股也漲1.69%。

人力銀行業者瑞可利，雖公布出色半年報，但股價還是收跌3.31%。