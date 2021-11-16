中市警局霧峰分局四德派出所員警發現有智能障礙的男子，從白天走到晚上，從神岡走的霧峰，一整天沒吃東西，準備泡麵讓他充飢。（霧峰分局提供／黃國峰台中傳真）

中市警局霧峰分局四德派出所員警，日前晚間巡邏經四德路一家全家超商時，發現年約30歲男子自言自語疑似智能障礙，無法表達，幸好經員警查出男子家住神岡，至少走了30公里以上來到霧峰，立即聯絡家人來帶回家，避免危險發生。

年約30歲的陳姓男子，日前晚間在中市霧峰區四德路一家全家便利超商前逗留，口中喃喃自語，四德派出所員警白唯人，正好巡邏此處，發現陳男行為有異，立即上前詢問，但陳男皆無法明確說出姓名及住處，疑似智能障礙。

白員於是將陳男帶回所內，使用人臉辨識系統搜尋，赫然發現陳男家住神岡區中山路，如以地圖軟體搜尋出的最短路徑也要30公里，如以陳男狀況，推想應該不只走了30公里，經詢問果然陳男整天也都沒吃東西，立即買了麵食及飲水供陳男充飢、解渴。

警方繼而連絡上其家人，其父親表示，早上起床後就不見陳男，研判12日早上7時前，陳男就趁家人都在睡覺時離家，家人也已經在住家附近找了一整日，直到晚上7點多才接到警方電話，沒想到兒子已在30公里外的霧峰區，陳父也表示兒子患有重度精神障礙，常常會自行離家，還好員警巡邏發現並協助安全返家，再次對員警表示感謝。

霧峰分局長李建興，再次呼籲家中如有高齡老人或患有智能障礙等成員，應多加注意其動態，別讓他們獨自外出；另為防止走失，可向社會局申請愛心手鍊或在身上衣物繡上聯絡電話或配戴防走失手錶等科技產品，如不慎走失即可迅速儘速找到家屬。