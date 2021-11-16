金鼎聯合科技纖維股份有限公司（6832）日前登錄興櫃，主要生產金屬纖維模布耐高溫產品，並切入汽車與電動車應用領域，生產汽車玻璃及玻璃器皿生產製造時不可或缺的緩衝材。受惠於全球車市成長，金鼎科目前訂單滿載，樂觀第四季業績前景。

金鼎科今年前三季營收2.82億元、年增25.26％，公司樂觀隨車用業務放大，第四季的營收能持續成長。金鼎科將於18日召開股票興櫃法人說明會。

金鼎科指出，公司生產的金屬纖維模布為耐高溫緩衝材，品質堪稱全球金屬科技纖維業界領導者，多年來金科持續投入研發設備、經費、人力開發新產品及改善製程提高產品品質。

金鼎科認為，金屬纖維模布產品在汽車智能化的趨勢下，客戶對終端光學玻璃產品的品質要求大幅提升，需求量持續穩定成長，目前全球金屬纖維模布市場，金鼎科產品的市占率已超過半數且為業界第一。

金鼎科表示，配合營運規劃及未來產業發展方向，積極研發具市場性與未來性的新產品，金鼎科要透過技術更新，將高熱產品結合電子相關金屬線材，開發高品質及高穩定度材料，擴充產品的市場應用，以期提升全球市場競爭力和市占率。