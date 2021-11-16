生技新藥產業發展條例於2007年7月4日公布施行，將於2021年12月31日屆滿，為持續優化生醫產業之發展，提供持續且穩定之投資環境，行政院擬具修正草案，將名稱修正為「生技醫藥產業發展條例」並展延10年，於2021年9月9日送請立法院審議，已經立法院通過初審，惟有關獎勵品項範圍及租稅優惠等相關重要條文將送黨團協商。

勤業眾信Deloitte聯合會計師事務所稅務部會計師張瑞峰表示，生技新藥產業發展條例修法有四大助益，包括鼓勵研發與製造並重、完善生醫產業供應鏈、疾病治療延伸至疾病的預防與預測、結合台灣ICT產業優勢導入新興醫療科技領域。

為精進台灣生技醫藥產品之製造技術，進而促使台灣在全球生技醫藥產業供應鏈扮演重要之地位，生技新藥產業發展條例獎勵對象由修正前自主研發製造之生技新藥公司，修正增列受託開發製造生技醫藥產品之公司（CDMO），以完備台灣生技醫藥產業之建構。

另外，為衡酌全球先進國家生技醫療產業之發展趨勢，除提升用藥之安全及療效外，藉由新增之「再生醫療」、「精準醫療」及「數位醫療」獎勵品項，發展再生醫療產業，引導細胞治療技術轉型升級為藥物化發展，並針對疾病進行精準預測、預防、診斷與治療，更著眼台灣資通訊產業之競爭優勢，期發展數位醫療以完備台灣大健康產業體系，提供生醫產業大步邁進之環境。

有關租稅獎勵條文，高階專業人員及技術投資人取得之技術股及股權憑證，參照產業創新條例得以於轉讓時依「轉讓價」及「取得價」擇低課稅，已於11月4日立院初審通過，其餘條文仍待立院黨團協商後始有進展。