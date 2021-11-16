遠傳電信16日宣布推出超殺「手機舊換新」優惠活動！即日起至12月31日止，不限遠傳用戶，只要帶著舊手機到全台遠傳門市，利用「遠傳舊換新APP」進行檢測估價，回收價最高折抵破萬元，換購指定新機加碼再折最高4000元。

除了舊機回收金和指定新機加碼金可以雙重折抵、最低現折至0元，無論是新申辦門號、續約、購買空機都適用，並可再參加抽獎活動，有機會把iPhone 13、Galaxy Z Flip3 5G、遠百與統一超商禮券等優渥大獎一起帶回家。

遠傳「手機舊換新 最高現折萬元」活動，除可換購新手機，也可以選擇換購最新上市的iPad / iPad mini、3C家電、配件、手機包膜、折抵帳單等多元產品服務。指定新機還可加碼折抵優惠，例如換購三星超夯摺疊新機Galaxy Z Fold3 5G、Galaxy Z Flip3 5G加碼折4000元，換購Sony Xperia 1 III、Samsung A52s、ASUS Zenfone 8/ 8 flip、OPPO Reno6 /6 Pro、小米11系列等熱門手機都可享加碼折抵優惠的雙重折抵。

遠傳表示，手機舊換新不僅APP檢測估價僅需3分鐘超快速、全台遠傳直營及加盟門市均受理。