拜習會結束後 美副國務卿將與日韓進行三邊會談 16:452021/11/16 中央社 中央社 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將在17日於華盛頓與日本及韓國對等官員進行會談。 路透社報導，普萊斯並說，雪蔓也將在本週分別會見日韓兩國官員，國務院將在稍後進一步提供有關會議的詳情。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1101116 美盼拜習會化解緊張 但雙方均無意妥協 拜習會後台美高層會晤 中國重彈舊調要美方喊停 #副國務卿 #普萊斯 #雪蔓 #將在 #官員 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 紐時：拜習3個半小時視訊會談無重大突破 16:442021/11/16 國際 習近平和拜登上半場視訊會談結束 歷時近2小時 11:072021/11/16 兩岸 看拜習會 美學者：雙方將重申對台立場但不會有實際解決作法 12:492021/11/16 政治 拜習對談 重大議題恐難獲共識 04:102021/11/16 焦點要聞 拜習會重申台灣問題立場 習近平：世界上只有一個中國 13:542021/11/16 兩岸 拜習會結束 外交部「感謝拜登」這一點 15:352021/11/16 政治 習拜是否定調中美新型大國關係 全球關注 12:312021/11/16 財經 「拜習會」登場 外交部：繼續關注美中互動情形 11:552021/11/16 政治 美促公民離開衣索比亞 別期待阿富汗式撤離 12:302021/11/16 國際 拜習會》紐時曝美中三大競爭點 成雙方會談交鋒點 14:072021/11/16 國際 拜習會》拜登強烈反對片面改變台海現狀 習：台若跨紅線將採斷然措施 13:162021/11/16 國際 國際熱門新聞 拜習會》拜登強烈反對片面改變台海現狀 習：台若跨紅線將採斷然措施 - 國際 拜習會》紐時曝美中三大競爭點 成雙方會談交鋒點 - 國際 拜習會》習近平刻意稱拜登「老朋友」？特殊含意曝光 - 政治圈 拜習會》習近平高興看到「老朋友」拜登 白宮這樣說 - 國際 拜習會》習：不玩零和博弈 中美結束至今最實質視訊對話 - 國際 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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