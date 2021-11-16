美國國務院發言人普萊斯（Ned Price）今天表示，副國務卿雪蔓（Wendy Sherman）將在17日於華盛頓與日本及韓國對等官員進行會談。

路透社報導，普萊斯並說，雪蔓也將在本週分別會見日韓兩國官員，國務院將在稍後進一步提供有關會議的詳情。（譯者：曹宇帆/核稿：嚴思祺）1101116