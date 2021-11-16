屏東一名人妻因在夜市擺攤而與小王結識，雙方2度衝摩鐵發生性行為，其中一次還是人妻搭火車到高雄，再由小王騎車來接。兩人鹹溼對話包括小王自嘲「叔叔就是打砲的工具嗎？」，人妻回「身心靈都不錯的好工具」。人妻丈夫發現後提告求償50萬元，屏東地院判小王須賠償人夫20萬元。

根據判決書，人夫指控，阿國（化名）明知其妻子小香（化名）已婚，還於2019年6月至7月間，短短2週內兩度在屏東、高雄摩鐵發生性行為，且兩人LINE聊天紀錄還有鹹溼對話，包括阿國說「叔叔就是打砲的工具嗎？」，小香回「身心靈都不錯的好工具」，提告向阿國求償50萬元。

人夫提出證據包括小香的悔過書，裡面自白她跟阿國先後在屏東、高雄摩鐵2次發生性行為，第1 次她自己騎機車去，第2次她坐火車到車站，阿國騎車來接。

而小香與阿國間的LINE對話亦十分辛辣，包括「我不缺懶覺（指男性生殖器）用」、「我這種死人個性怕沒工具人嗎」、「叔叔就是打砲的工具嗎？」、「X！身心靈都不錯的好工具（愛心符號）」等。

阿國否認姦情，辯稱小香所寫的悔過書內容與事實不符，而人夫所指他與小香去開房間的時間，第一次他都在家中並未出門，第二次他整天都在擺攤，還提手機Google gps map定位路線與紀錄 圖為證。LINE對話則是小香抱怨婚姻狀況，更說是小香夫妻講好來告他。

不過法官審理認為，依照台灣的社會現況，女性相當重視自身貞潔名譽，已婚婦女若有不倫逾矩的情事被人發現，將會面臨婚姻破碎、親友責怪，以及社會輿論等，小香若未與阿國發生性行為，實在沒有理由將自己陷於如此不堪的境地，因此認定2人姦情，最終判阿國須賠償人夫20萬元。案經上訴，遭駁回不得再上訴。