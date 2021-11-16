近日有不明人士冒用立法院長游錫堃的照片與名字，在臉書跟LINE上創立假帳號，且似乎還有詐騙取財的意圖。發現此事後，游錫堃今(16日)提出3點聲明澄清，呼籲民眾不上當，同時也已請幕僚至中正一分局報案，而此案也已進入調查程序。

游錫堃今天在臉書上表示，這幾天發現有有不明人士冒用自己的照片與名字，在臉書跟Line上創了假帳號，以「個人臉書」的名義要求加好友並私訊要他人加Line的帳號，並且還有詐騙取財的意圖。

同時，游錫堃也提出了3點說明指出，首先，這些帳號為「假帳號」，不是他的「個人臉書」，也不是他的「Line帳號」，「本人有公開使用的帳號僅有臉書藍勾勾認證的粉絲專頁，要提醒大家請勿受騙」；其次，冒名社群進行詐騙的行為，可能違反偽造文書、著作權法第91條，還有刑法第339條之4的「加重詐欺罪」，會被處1年以上、7年以下的有期徒刑，最高可併科100萬元以下罰金。

最後，游錫堃也說，自己的幕僚已到台北市中正一分局正式報案，此案已進入調查程序。