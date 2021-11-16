隨著社群及直播平台興起，不少網紅靠著亮麗的外表與凹凸有致的火辣身材來吸引注意，而南韓一名性感BJ直播主金玉芬（暫譯：김옥분）便是因此爆紅。不過，日前她在個人直播節目上找來兩名男粉絲見面，卻在途中與其中一名男粉走進房間，並發出「謎樣叫聲」，讓觀看直播節目的網友全傻眼。

根據南韓媒體的綜合報導，金玉芬去年5月於直播平台「afreeca TV」開設頻道後，就靠著甜美的臉蛋與豐滿好身材受到大批網友注意，她還經常透過網路與粉絲們互動，展現親民又不做作的性格，讓她人氣不斷攀升。而近日，她為了直播節目，特別找來了兩名男性鐵粉，到其中一名A男家中一同開直播聊天，並開酒助興，沒想到喝開了之後，金玉芬與B男突然以喝醉為由打算進房間休息，獨留A男繼續直播，房內卻不斷發出引人遐想的「謎樣呻吟」叫聲，令A男與直播觀眾相當傻眼。

網紅金玉芬靠著亮麗外表與火辣身材爆紅。（圖／afreecatv）

眼看叫聲越來越大，不少網友紛紛質問A男兩人是否在房間發生性行為，尷尬的A男則是一邊喝酒一邊委屈到流下淚來，之後便拿著手機衝進房間查看兩人到底在做什麼，只見金玉芬衣衫不整並睡眼惺忪的從床上爬起，地上還有豹紋內衣褲散落一地，當她發現直播還在進行時，才勃然大怒趕緊將直播關掉，不過網友卻以截圖在網路上瘋傳。

沒多久，該直播影片也被平台以違反善良風俗為由遭到停權，待恢復帳號後，金玉芬13日才出面澄清「一切都是假的」，他們沒有發生性行為，她本身也喜歡裸睡，先前她也曾故意在直播中發出奇怪的呻吟聲製造話題，沒想到這次卻玩過火，才會引發爭議。

【影片來自YOUTUBE，若下架請見諒】

事實上，金玉芬先前也曾發生過「直播意外」。當時在網咖開啟直播的她，身旁突然經過一名男子，拿出手機偷拍她的裙底風光被網友當場抓包，讓她嚇得立刻報警，同樣在網路上引起熱議。