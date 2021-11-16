針對經濟學人（The Economist ）駐香港記者黃淑琳續簽香港工作簽證被拒。香港特首林鄭月娥今（16日）回應稱，發出簽證是特區政府的自治範圍，又稱作為特首，美國也拒批其簽證，這也是美國的自治範圍。她強調，入境處考慮個別個案後決定是否批出簽證，港府不評論個別事件。

林鄭月娥說，香港作為國際城市，是海外媒體的中心樞紐，她對此感到自豪，指很多海外傳媒也以香港作為區域基地，港府會繼續協助海外媒體在港運作，強調須遵守香港法律，包括《香港國安法》。

被問到會否承諾適時、透明地處理海外記者簽證申請，林鄭稱，承諾已寫在《香港基本法》，又稱要看實際數字，指大陸外交部發言人趙立堅昨天已引用來自港府的數據，證明港府向多少海外記者發出簽證，足以證明港府一直繼續協助海外傳媒在港運作。

趙立堅昨稱，《香港國安法》實施後，進入香港的境外新聞媒體及從業者有增無減，截至2021年4月，駐港外媒共有628名持工作簽證，外籍員工相較去年同期增加98人，增幅為18.5％，以《經濟學人》舉例，一年來在港外籍員工人數創下了22％的增幅。