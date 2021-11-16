二崙國中二年級女學生林昀霓日前參加全國中等學校運動會田徑錦標賽，跳斷撐竿仍奪冠，幸好跌落在軟墊邊緣未骨折，雖然奪冠很開心，但竿子斷裂很心疼，雲林縣府教育處表示將會協助添購。

林昀霓日前參加2021年全國中等學校運動會田徑錦標賽展現爆發力，以2米90獲得冠軍。（校方提供）

撐竿跳是二崙國中19年來的特色運動，也是國內撐竿跳選手搖籃，前十項全能選手、退休體育老師廖學知培養出不少出色選手，去年全中運國女撐竿跳冠軍鍾怡靜也是該校學生。

林昀霓跳斷的奪冠竿子。（校方提供）

林昀霓國小時原本是壘球擲遠選手，升讀二崙國中後，校內無壘球擲遠運動才練撐竿跳，沒想到她瘦高型的身材極為合適，手臂有力又跳得起。

教練張文証說，很願意練習不喊苦，林昀霓對撐竿跳的技巧領悟力高，上學期首次代表雲林縣出賽全中運，雖未獲獎但潛力已被挖掘出來。

林昀霓日前參加2021年全國中等學校運動會田徑錦標賽，面對來自各縣市的國三學姐選手毫不緊張，且展現爆發力，以2米90獲得冠軍，亞軍是2米75。

當她繼續挑戰3米起跳得一刻，竿子突然斷裂，人從半空跌落，幸好摔在墊子邊緣未骨折，但竿子打到脛骨受傷。

林昀霓更心疼的是竿子斷裂，夥伴折損了，沒有器材也無法再練。斷裂的玻璃纖維材質竿子長12尺、重135磅，一根要價2、3萬元。

教練張文証表示，竿子的長度、重量隨選手的能力跟著換，成績才會進步，愈長愈重的竿子跳得愈高，該校有大小20根竿子，配備較足的高中至少有100根，昀儒跳斷1根，校方再找經費補充。

縣議員李明哲、廖偉晴16日聯袂到二崙國中貼紅榜祝賀，也轉達縣府教育處將會協助購買新竿子，校方免操煩，林昀霓安心練習。