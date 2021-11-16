南投縣國中生活科技創作競賽，16日在旭光高中登場，參賽選手挑戰由國立台灣師範大學命題及主審的「防疫大作戰運輸車及投射器」創作與應用，考驗學生探究及解決問題、設計創作與臨場應變，優勝隊伍將代表南投縣參加全國賽。

南投縣國中生活科技創作競賽，在旭光高中同場競技。（南投縣政府提供／廖志晃南投傳真）

生活科技創作競賽體現「動手做」精神，由縣內埔里、旭光、延和及南崗4個自造教育與科技中心協辦，並由台師大科技應用與人力資源發展學系，負責競賽命題與評審；原本設定縣內國中6班以上學校，至少派出1隊3名學生參賽，結果全縣32所國中有31隊報名，師生反應熱烈，超乎預期，也凸顯生活科技教育已在校園扎根。

裁判長台師大主任林坤誼指出，過去參加生活科技競賽選手，後來都成為領導級人物，印證在考試取得好成績是一回事，但跨領域整合的能力更重要，生活科技創作訓練及競賽，就能培養這樣的能力，透過創作競賽累積經驗後，選手未來在職場及各種領域的發展，更能發揮影響力或成為領導者。

南投縣教育處長陸正威表示，配合此次競賽，縣府已於1月間辦理4場次師生實作研習，競賽將選拔出優勝的3隊，參加4月9日於新北市立江翠國中舉行的全國賽。

陸正威表示，競賽過程讓學生團隊腦力激盪，分工合作完成運輸車及投射器，再上場測驗成果，競技得分一較高下，考驗學生現場實作能力，還要克服時間壓力完成任務；也希望指導老師透過每次競賽，提升教學能力，讓學生在訓練及比賽過程中，自主發現問題，培養解決問題的能力。