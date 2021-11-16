由於目前公共自行車廠商愈來愈多，新竹市議員李妍慧認為，未來廠商與系統如果不同，恐出現縣、市、竹科自行車系統不一的不便問題，要求市府應提早因應。（陳育賢攝）

有鑑於目前公共自行車廠商愈來愈多，新竹市議員李妍慧認為，目前新竹市簽約的YouBike1.0系統將在明年底到期，竹科的還未到期，竹縣則是還在評估廠商與系統，屆時恐出現縣、市、竹科自行車系統不一的不便問題，要求市府應提早因應並增設站點。

李妍慧今天在市長施政總質詢中指出，新竹市公共自行車系統YouBike明年年底合約到期，目前全國的公共自行車廠商除了微笑單車YouBike之外，其他地方分別有彰化縣與台南市推出的MOOVO、T-Bike公共自行車，這些系統都不同，若屆時引進他牌廠商，整合工程相當浩大。

因此，她希望市政府能慎選廠商，整合大新竹地區的公共自行車系統，避免出現竹市、竹科園區、竹縣3套不同自行車系統互不相容的使用瓶頸。

李妍慧同時表示，公共自行車是新竹市寶貴的資產，尤其是在舊城區，除了原有站點升級2.0之外，未來新設站點也要考慮大新竹布站平均共享，希望市政府能夠有效率且不影響民眾使用權宜為前提之下招標。

市府則指出，新竹市YouBike自2016年5月26日開始設置，目前全市已有50站，竹科15站，總計65站，啟用至今累計660萬人次。

合約將於2022年12月29日到期，為確保民眾的租借權益，服務不會中斷，加上各縣市陸續推動公共自行車升級計畫，因此市府預計在明年上半年辦理新竹市公共自行車升級計畫。

公共自行車升級計畫預計投入總經費1億500萬，優先將既有的YouBike50個場站同步升級，同時也會蒐集各方意見，新增至少20個站點，讓公共自行車站點更加密集，民眾使用更加便利。

此外，因新竹市、竹科往來密切，未來系統升級也會持續與竹科園區管理局共同合作，提升公共自行車系統轉換的便利性。