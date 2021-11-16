安捷飛航訓練中心宣告跨足普通航空業，引進首架載客飛機P2012，今自義大利飛抵桃園國際機場，正式加入安捷航空機隊。安捷指出，公司將有全新發展，提供國內絕無僅有的體驗服務，例如在台東推出空中遊覽項目，規劃縱谷、海岸及離島3條航線，希望為國旅增添新玩法。

安捷飛航訓練中心以飛行訓練、培育民航機師起家，今年3月甫獲交通部民用航空局核准成立安捷航空籌備處，啟動5階段審查，可望今年底至明年初完成審查作業後，正式展開營運。

安捷引進義大利飛機製造商Tecnam生產的最新款機種P2012，通過歐盟航空安全總署（EASA）及美國聯邦航空總署（FAA）認證，原始設計上保留極大彈性，可用於商務往返、空拍、空中遊覽等用途，是近年來全球最新款的雙發動機種之一，造價約新台幣1.1億元。

安捷航空表示，正式營運後，將率先在台東推出空中遊覽項目，初步規劃縱谷、海岸及離島3條航線，提供遊客前所未有的全新視角，俯瞰東台灣的壯麗景觀。

安捷航空董事長高健祐表示，台灣民航產業已發展成熟，普通航空業仍大有可為，且具多元發展的潛力，公司未來會嘗試多角化的經營方式，擴大普通航空產業的市場需求。他說，未來還會推出更有亮點的活動，期待透過一連串規劃，帶動地方觀光產業發展，還能增進台灣能見度、吸引更多海外遊客朝聖。

安捷航空規劃，明年年中引進第2架P2012，同時評估市場整體需求及反應，持續擴大機隊規模。