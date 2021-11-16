工業電腦廠艾訊(3088)今（16）日應邀召開線上法說，發言人黃士青表示，雖然缺料、塞港狀況仍在，但2021年第四季營收估可持穩高檔、毛利率與前三季相當。由於訂單需求遠優於往年，明年以營收成長達雙位數、毛利率持穩、獲利維持成長為目標，下半年預期將優於上半年。

艾訊營運聚焦博奕、醫療、零售、網通、交通運輸、自動化等六大垂直應用市場。前三季自動化及運輸合計自44％升至47％。博奕、網通、醫療、零售合計自44％降至42％，主因博奕較弱，但網通、醫療、零售均逾10％。其他12％降至11％，整體而言變化不大。

艾訊9月、第三季分創6.53億元、15.47億元新高，黃士青表示，主因美國博奕客戶訂單提前拉貨，因比較基期墊高且適逢2個連假，使10月自結合併營收3.88億元，月減達40.44％、年減2.05％。但前10月合併營收40.06億元、年增5.54％，改寫同期次高，表現符合仍預期。

觀察艾訊前三季各市場營收貢獻，受惠博奕等客戶訂單需求強勁復甦，美國占比自近2年的52％提升至56％。歐洲占比為24％、近2年的25％相當，尚未見到明顯復甦。亞洲及其他則受疫情影響，占比自23％降至20％。

展望後市，黃士青表示，雖然缺料未見明顯紓緩、訂單出貨仍有遞延狀況，但11、12月排定訂單均已投產，若塞港狀況未加劇、能順利運抵拉貨，預期單月營收仍可維持逾4億元水準，使第四季營收雖下滑、但仍可持穩高檔，毛利率估與前三季34.32％相當。

針對缺料狀況，黃士青指出，工業電腦使用晶片多為成熟製程，由於產能預期到2023～2024年才會增加，加上車用積極搶料，預期明年仍會有缺料狀況，又以電源及CPU、網通等部分特殊運算晶片最缺。公司對此透過提前半年下單及購買現貨盡力解決。

不過，由於請客戶提前下單以解決缺料問題，艾訊對明年營運掌握度相對提高。黃士青指出，今年接單狀況遠優於往年，若後續料況及疫情未再惡化，明年營收目標繳出雙位數成長、毛利率與今年相當，使獲利能同步成長，預期下半年表現將優於上半年。

各地區展望方面，黃士青表示，美國客戶今年需求強勁復甦，其中博奕需求雖強但料況跟不上，明年可望陸續出貨。歐洲今年亦有客戶專案開始洽談，希望自明年第二季起逐步復甦至疫情前狀況。亞洲及其他市場預期在疫情紓緩後，亦可望有所成長。

六大應用展望方面，黃士青表示，自動化目前仍為貢獻近4成的主力，後續將持續深耕精進。博奕過往貢獻約2成，近2年需求受疫情影響下滑、今年估低於1成，但美國需求已強勁回溫，歐洲客戶亦重啟專案討論，預期明年有望顯著復甦。

醫療過去貢獻艾訊營收僅2～3％，近年逐步提升、今年估逾10％，黃士青表示，主因因應客戶需求研發高效運算及數據檢測產品，未來將是主要成長動能之一。網通的安控、防火牆等需求未來具發展潛力，運輸受惠美國加強投資基礎建設，未來發展潛能亦佳。

而零售過去以歐洲客戶為主力，雖然受疫情影響復甦較慢，但因仍有專案進行、對營收貢獻仍具達一定比例。黃士青指出，由於疫後人力短缺及減少接觸需求，零售應用在疫後需求反有增加趨勢，包括餐飲業的KIOSK、點菜、自助型等均是發展潛力。

對於斥資5.5億元買下同業友通汐止廠，黃士青說明，艾訊目前承租的北投廠房地段甚佳，一直有被地主收回都更可能，公司對此積極尋覓合適地點，友通汐止廠鄰近公司總部，且樓地板面積達3000坪、較目前增加逾20％，雙方因此迅速敲定交易。

黃士青表示，汐止新廠預計本月底交屋，因屋齡已30年，預計將斥資1～2億元裝潢整修，暫以明年底完成搬遷為目標。汐止廠產能預期足以因應未來3～5年需求，以目前現有資金足以支應，不會影響股利發放計畫，未來配息率將盡力維持逾7成的過往水準。