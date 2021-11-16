高盛出具報告指出，未來幾季，美國經濟從新冠疫情中復甦的步伐將重新加速，到明年底將帶動失業率回落至50年低點。

這家華爾街大行表示，繼經歷今年夏季的放緩之後，美國經濟將因為服務業解封、強勁的消費者支出和庫存回補而受到提振。

高盛表示，在「熾熱的人力需求」帶動下，美國可望在2022年中達到就業最大化，失業率料將從現在4.6%進一步走低，到明年中跌至3.7%、到明年底跌至3.5%。

當失業率跌至3.5%，意味著將追平在2019年底創下的50年低點。在2020年初，美國失業率也曾跌至3.5%。

這也意味著自2020年4月當新冠疫情導致美國失業率一度飆升至14.8%以來，美國就業市場的元氣已顯著改善。

不過，高盛對於能否吸引美國人重返就業市場的看法就沒這麼樂觀。該報告指出，雖然勞動參與率可能仍低於疫前水準，但在就業機會非常充足的環境中，這似乎是結構性的問題，或是出於自願。

上周五美國勞工部公布，9月份辭職人數達到440萬人，再創歷史新高。

此外，高盛在報告中坦言「通膨破表的程度令人震驚」，而價格方面的衝擊在今年冬天恐將惡化，之後才會好轉。

儘管高盛預期薪資和租金上漲將導致通膨壓力持續更久，但也預期通膨率最終只會「適度高於2%」，符合聯準會新設定的通膨目標，即放手讓數年來低迷不振的通膨率得以略超出2%。

因此，高盛認為聯準會不需要急於撲滅經濟中的通膨之火。高盛預期，當聯準會於明年結束縮減購債計畫後，每年只會升息兩次。報導中指出，我們預期經濟增長和通膨都將在年底前穩定下來，因此不需要激進的貨幣緊縮政策。