香港女星鍾欣潼（阿嬌）是女子團體Twins成員，長相甜美的她擁有超高人氣，在戲劇領域也有亮眼成績，然而她忽胖忽瘦的體型一直是外界關注焦點，近日她先前拍攝的電影《封神:妲己》終於曝光預告片，阿嬌在片中的造型卻被網友砲轟又老又腫。

阿嬌在電影中飾演嫵媚的狐妖「蘇妲己」，以一身華麗造型登場，卻因為身材大走山，導致整個人圓一圈，原本深邃的五官也因為變肉變得不立體，絲毫沒有妖艷的感覺，讓網友忍不住吐槽，「這不是蘇妲己，倒像是楊貴妃」，甚至封阿嬌是「史上最胖版妲己」。

阿嬌的妲己造型被批得體無完膚。(圖/翻攝自微博)

網友諷刺阿嬌比起妲己，更像楊貴妃。(圖/翻攝自微博)

不僅如此，阿嬌在片中的服裝也被狠批，由於不是全白就是全紅，飽和度太高，讓觀眾的眼睛看了很不舒服，頭飾和妝容也都太浮誇，連電影特效都很廉價，網友紛紛狂酸：「這個題材都拍爛了，编劇没啥寫」、「選角怎麼選的……我不理解」、「好詭異的選角」。

阿嬌被拍到現身菜市場，身材臃腫。(圖/翻攝自微博)

然而還是有網友力挺：「我打算去電影院支持一下阿嬌，畢竟给我的青春帶來了很多歡樂」，事實上，今年7月阿嬌才被拍到和阿Sa現身菜市場，她穿著寬鬆黑T恤搭配黑色寬褲，頭上還帶著遮陽帽，畫面曝光後又被網友狠批：「這打扮是懷孕還是隔壁阿姨？」