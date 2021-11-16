基隆市中正國中今上午有一隻領角鴞貓頭鷹密訪802教室，學生一早進入看見相當驚喜，全校師生也輪流前來觀賞，校內生物老師也藉機進行生態教育，領角鴞則靜靜的站在教室榮譽榜前的架子上，和學生們一起上課、唸書一整天。

基隆市中正國中今上午有一隻領角鴞貓頭鷹密訪802教室，轟動全校師生。（摘自基隆市中正國中臉書／陳彩玲基隆傳真）

今天上午7點多學生們一如往常的背著書包進到學校上課，但和以往不同的是，教室內多了一隻貓頭鷹，站在黑板旁的架子上，相當搶眼，但牠看見學生進入不僅沒有害怕，反而靜靜的站著一動也不動，只有偶爾撇頭張望，全校師生得知後，紛紛前往觀看，並搶著合照留念，讓802教室瞬間擠滿人潮。

基隆市中正國中今上午有一隻領角鴞貓頭鷹密訪802教室，全校師生搶著拍照留念。（摘自基隆市中正國中臉書／陳彩玲基隆傳真）

中正國中校長黃明智表示，初步研判領角鴞可能是今天早上警衛開門後、學生未進教室前飛入，從早上6點多停在架子上到現在，可能是在休息，一整天都很安靜，其他班級學生、導師也到場觀賞，並進行生態教育，他說，校內生物老師有解釋，領角鴞屬於都市型貓頭鷹，會出現在校園、樹叢，但通常不會飛到住家，這次會出現在教室，甚至待著不離開是非常奇特的現象。

802班導師周彬彬指出，平常只要離開教室都會把門窗緊閉，到現在大家都還在思考領角鴞究竟是如何進入，學生們一早看到時既興奮又驚奇，並未感到害怕，反而覺得「怎麼有這麼可愛的生物」，她提及，平常在校園會有領角鴞的身影，但第一次近距離看到，感覺真的很不一樣。

周彬彬說，領角鴞到現在還待在教室沒有離開，可能是早上活動力比較弱，目前有先把門窗都打開，讓牠隨時都可以離開。她進一步指出，最近班上恰巧有管樂比賽和段考，學生都認為領角鴞是帶來福氣，也是好的徵兆，為大家帶來莫大的動力。