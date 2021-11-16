一年一度的耶誕節將至，7-11「愛．Sharing」慶祝活動開跑，今年改以線上活動為主，祭出愛．Sharing主題咖啡杯新登場、寄送旅行賀卡分享，及CITY系列指定飲品限時優惠3大活動。

為迎接耶誕節，CITY CAFE全面換新裝，首波「愛．Sharing主題咖啡杯」將於11月17日上市，共推出黃、黑、粉、淺藍4款顏色，咖啡杯設計為銀白色耶誕樹再加入星星、聖誕襪等，象徵歡樂團聚的氛圍。另「愛．Sharing」本次耶誕賀卡也以旅行為主題，自11月17日起，可至「愛．Sharing」活動官網寄送賀卡，賀卡採用機票造型，能製作出專屬的旅行祝賀卡，並透過FB、LINE分享或ibon列印實體賀卡，即可獲得好禮。

「愛．Sharing」CITY CAFE主題咖啡杯新上市。（7-11提供）

此外，7-11門市自11月19日起限時3天，也同步推出CITY系列飲品任選第2杯半價優惠，還有OPEN POINT行動隨時取指定CITY系列飲品「買2送1」，可自己獨享或轉贈親友共度耶誕佳節。