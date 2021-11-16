洪先生與發發與安寧團隊合影。（童綜合醫院提供／陳淑娥台中傳真）

血液腫瘤科俞瑞庭醫師(右三)贈送花束祝賀畫展開幕

65歲洪先生因晚期肺癌併骨轉移住進童綜合醫院，他很想再看看愛犬「發發」，安寧團隊克服許多困難，運用院方額外空間舉辦童樂會，當洪先生看到「發發」並撫摸著牠時，不禁落下眼淚，場面溫馨又感人。

童綜合醫院表示，院方用心協助安寧病人滿足心願，希望病人在人生最後一段路減少遺憾；最近不僅幫晚期肺癌洪先生達成再見愛犬心願，也曾幫舌癌末期廖先生進行畫作展覽，一圓分享創作的夢想。

洪先生因晚期肺癌併骨轉移而住院，身體常常出現疼痛與呼吸窘迫，常流露低落情緒，愛犬「發發」是他拉拔長大，情同父子，洪先生一直想見「發發」，但礙於身體狀況及寵物不能進醫院規定，安寧護理師林妤蓉與安寧團隊成員運用院方額外空間舉辦童樂會。

洪先生特地交代看護要買雞腿，已經兩個多月不見愛犬，當洪先生再看到「發發」並撫摸牠時，不禁落下淚水，並且也與家人互相擁抱、互訴感謝，主治醫師胸腔內科蔡慶宏主任也到場見證，相見過程溫馨又感人。

另一名廖先生因罹患舌癌末期，在安寧居家照護過程中，經由藝術治療師朱瀅蓉及安寧居家護理師陳雅芳，協助他利用畫作表達情感，也撫慰身體痛與療癒心靈。

安寧團隊也協助廖先生進行「廖隆吉一家畫展˙這些美好的事」展覽，由吳姿儀社工師主責在院籌畫，開幕當天，他因身體不適無法親到現場，也透過影片及視訊方式參與畫展圓夢。

童綜合醫院指出，醫院安寧緩和療護由緩和醫療科主任莊詩慧醫師和專業醫療團隊共同推動，在醫療團隊照顧過程中，常見末期病人與家屬仍有許多心理及靈性需求，為增加病人與家屬彼此對話達到四道人生（道謝、道愛、道歉、道別），也可以釋懷未了心願。除了更注重於改善病人舒適度，提升病人及家屬生活品質，同時也藉由圓夢計畫來共同完成病人及家屬的心願，達到逝者安心、生者寬心的溫柔陪伴。