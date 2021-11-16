台中宋姓男大生本月7日與一輛瑪莎拉蒂發生擦撞糾紛，遭對方毆打一度命危，所幸在昏迷5天後清醒，一名女網友在網上分享，兩年多年前她也曾經顱內出血，所幸痊癒後目前只有注意力和記憶力下降的問題，同時她兩年前受傷後的PO文也再度被翻出，讓大批網友直呼太神奇。

該名女網友曾在2019年3月於網路論壇Dcard發文分享，2019年1月與朋友一起騎Youbike要去吃午餐，結果自撞電線桿造成嚴重顱內出血，當場失去意識，被緊急送去醫院急救。

她說，當時做了一場夢，夢中她與一人見面，對方泡了一杯茶要她喝下，並告訴她「這杯茶有三種功效，一是妳開刀的地方不會痛、二是妳恢復的狀況會比較快、三是走路不會暈。」並表示自己的身分是觀世音菩薩，是來救她的，接著便請兩位使者帶領她回到病房。

女網友說，當她躺回病床的那一刻，她便轉醒過來，事後得知她昏迷了三天，但一醒來不只可以拔管，就連開刀的地方也不感疼痛，讓醫生相當驚訝。

不少網友看完表示，「菩薩夢中救人的案例不少」、「也修太多福氣在此世了吧！羨慕」。

女網友表示，那時候左右半邊行動都還蠻順利的，只是注意力、記憶力明顯降低。雖然目前為止還沒被診斷有癲癇，醫生說有可能一輩子不會有癲癇，也可能是在身體很累的時候，或到年紀大了之後才有可能發作。