名媛李晶晶和台塑集團長孫王泉仁有過一段婚姻，離婚後她獨自扶養女兒Elizabeth，雖然已年過40，但仍保有凍齡美貌和姣好身材，近日她罕見曬出大尺度內衣照，和平時優雅形象差很大，瞬間吸引網友目光。

李晶晶近日穿上美國名媛金卡達夏（Kim Kardashian）自創的塑身衣品牌和精品FENDI聯名的連身內衣，辣度全開當起「豐臀晶」，不僅辣露渾圓酥胸，下半身高衩設計，讓美腿和翹臀都出來見客，穠纖合度的好身材，根本看不出她已是孩子的媽。

而李晶晶難得破尺度，和以往的優雅少女風相差甚遠，讓網友看了都驚呼「會不會太漂亮，美哭欸」、「太火辣fire」，閨密蕭亞軒和時尚部落客陳欣欣也來留言「Hot」、「身材好好」。

王泉仁和女星錢柏渝分手後，就和首都客運千金李晶晶舊情復燃，兩人不僅是青梅竹馬還交往過，2010年王泉仁更砸重金舉辦世紀婚禮，結婚時公開表示李晶晶「是我第一個女朋友、也是最後一個」，無奈婚姻僅維持4年，仍以分手收場，離婚後李晶晶獨自撫養女兒長大，而她也因為說話中、英文夾雜的「晶晶體」爆紅，成為時尚圈寵兒，不時會跟姐妹約吃下午茶或和家人女兒開心出遊，離婚後生活過得更愜意。