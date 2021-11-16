Iran's IRGC is reporting an Iranian navy helicopter conducted a "recon-combat flight" on Thursday, Nov 11, over the USS Essex (LHD-2) Wasp-class amphibious assault ship at the entrance of the Persian Gulf.



More signs of Iran's regime taking advantage of Biden's weak policies. pic.twitter.com/BX1YBxEejD — Heshmat Alavi (@HeshmatAlavi) November 13, 2021

美國海軍學會新聞網(USNI)報導，兩棲突擊艦「艾塞克斯號」（LHD 2）8日行經阿曼灣時，遭到伊朗海軍的1架直升機近距離「逼車」，雙方一度僅相隔25英尺(約7.26公尺)。對此，美國國防部發言人柯比（John Kirby）15日痛斥伊朗海軍的做法「既不專業而且危險」。

柯比指出，「艾塞克斯號」8日與英國皇家海軍的航空母艦「伊麗莎白號」(R08)，在阿曼灣進行聯合操演，隨後朝波斯灣前進。此時，1架伊朗海軍的直升機飛到距離「艾塞克斯號」25英尺以內的地方，隨後以距離水面10英呎的高度，繞船盤旋3圈。

柯比表示，雖然「艾塞克斯號」的作戰與航行能力完全不受影響；但這架直升機的行為既不專業而且危險。儘管沒有提到「艾塞克斯號」做了甚麼回應，但他強調該艦指揮官所做的都符合船艦與船員的利益，而這艘海軍軍艦也是依據國際法行事。

他補充道，依據「交戰規則，我不打算大肆張揚；但我們的指揮官可據此來應對潛在威脅。在這種情況下，像伊朗海軍的飛行作為勢必讓人冒著相當程度的升級與誤判風險，這對任何一方都沒有幫助。這次雖然和平落幕，但不代表它是安全而專業的」。

Very Dangerous Low Level flight by Iranian Sea King Helicopter just Metres away from US Navy #LHD_2 #ESSEX Thus Humiliating her when passing by Strait of Hormuz. #IRAN pic.twitter.com/9GfZqQMObj — InteliGirl (@girl_inteli) November 12, 2021

他甚至跟記者說，相關問題應該直接詢問伊朗政府，為何派遣飛行員飛得如此接近美軍軍艦。

USNI報導指出，日前「蘇利文兄弟號」（DDG 68）與「麥可墨菲號」（DDG 112）也曾遭伊朗海軍「逼車」。當時，兩艦正調查犯罪事件。

不過，伊朗媒體則澄清，當時2艦試圖扣留懸掛越南國旗的船隻Sothys號，而伊朗海軍則想要逼使其離開。這一說法已遭柯比否認。