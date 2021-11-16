北水局石門水文化館開幕認識水文珍惜水資源。(北水局提供／呂筱蟬桃園傳真)

經濟部水利署北區水資源局「石門水文化館」16日開幕，石門水庫營運將近一甲子，該館以軟性的水文化展覽，期盼吸引更多國人認識水庫，進而珍惜水資源。

水利署副署長王藝峰致詞表示，石門水庫在台灣水資源建設史上具有舉足輕重的地位，但一般國人多不了解，北水局嘗試從水文化觀點介紹石門，不僅看石門水庫60年來面對環境挑戰所作的硬體改變，更看桃園台地300年來水資源利用發展史，給人耳目一新之感。

北水局長江明郎於導覽解說時表示，石門水庫已營運將近一甲子，是桃園台地三百年來水資源利用發展的極致，繼清代埤塘、日本時代的桃園大圳之後，成功的將大漢溪水重新送回桃園台地，使大漢溪真正成為桃園的母親河；石門水庫不僅提供桃園所需珍貴水資源，其本身不斷的升級改造與迭代更新，更是台灣水利的一項傳奇，成功的克服濁度對水庫供水的影響，以及淤積對水庫壽命之衝擊。

位於石門水庫依山閣一樓的「石門水文化館」，原定於今年5月開幕，受疫情影響延至今日。展館設有常設展區及特展區，常設展區有二主題：「桃園台地三百年」及「石門水庫一甲子」，特展區則是以觀光為主題的「憶石門」，北水局表示常設展區將常態展示，特展區主題則會定期更新，國人可自由參觀，或預約由珍水志工導覽。