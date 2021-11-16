台灣位於歐亞板塊與菲律賓海板塊的聚合帶，亦位於環太平洋地震帶-火環之上，依據統計，全世界超過70％的地震發生在此一區域，因此台灣具有較高的地震災害風險。

2013年經濟部責成地調所，代表經濟部由地質專業角度參與核四廠現有的地質調查計畫，針對台電公司當時正在進行之二項與核四相關的地質調查委託案，進行檢核評議工作。地調所除參與台電公司委外辦理地質調查計畫的討論與提供專業的地質諮詢外，為求能全面性檢視核四廠的地質安全議題，邀集地質、地震及防災等領域之專家參與組成「核四地質調查檢核評議小組」，進行上述調查成果的檢核作業，檢討台電公司有關核四廠址及周遭地質調查計畫之成果，確認調查報告內容的合理性與正確性，並提出後續補充地質調查的具體建議，提出「核四地質調查安全評估報告」。

前述報告確認了核四廠址下方確實有一條斷層存在，稱為「S斷層」，斷層具有明顯的連續性與延伸性(至少南北向延伸約2000公尺)，經現有證據顯示為一左移斷層構造。當時依據S斷層並未擾動到上覆沖積層的特徵，與3個定年結果，推論S斷層至少43500年沒有活動過，非美國核能管制委員會(USNRC)所定義的能動斷層(35000年)。

但是，在當時的評議過程中，許多委員認為相關的調查仍不充足，主要爭議在於S斷層的活動性、延伸性以及其斷層帶特性，是否為對於核四結構安全的產生影響。另外，委員也對核四外海的調查範圍、線型的延伸情況、連接情況、活動性，有相似的意見。另外也有針對與耐震部分提出意見。