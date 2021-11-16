勤業眾信Deloitte聯合會計師事務所16日舉辦「數據驅動管理績效提升-如何透過風險智能儀表板掃描營運管理的地雷區」研討會，同時也推出Deloitte「風險智能儀表板」協助企業掌握經營概況，提升管理效益。

大數據已廣泛被應用於企業營運管理與流程控管優化，現下企業已認同數據分析結果可帶給高階管理者具前瞻性的管理洞察見解，快速幫助其擬定策略及做出決策。勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司資深執行副總經理張益紳表示，後疫情時代下的企業管理模式是聚焦風險式監控、自動化監控、持續性監控，從風險管控角度辨識流程中潛在風險因子，設計異常交易監控的關鍵風險指標（KRI），並且透過大數據分析結果將風險客觀計算量化。

企業數位化經營成果在執行大數據分析過程，常遇到資料量益趨龐大且複雜、資料分散多個系統不易完整取得、交易資料串接不易、資料清理過程繁雜且耗時以及與資訊人員溝通困難等挑戰。勤業眾信風險管理諮詢股份有限公司副總經理陳慧智表示，Deloitte 「風險智能儀表板」能夠預先解決前端資料取得、串接與處理的困境，將企業營運資料彙整、清理、分析一次完成到位，而資料分析結果則是運用視覺化圖形輔以量化資訊呈現，企業管理者可以對交易的趨勢、態樣、集中與分布情況一目了然，快速並即時掌握企業經營概況。

Deloitte「風險智能儀表板」搭配企業重要營運流程，如銷售、採購、存貨、資金管理有不同模組，設計上是透過層次分明的分析結構，單一模組從「模組總覽」出發，協助企業管理者迅速掌握流程模組整體風險，並可逐步向下分析，抽絲剝繭找出異常交易或對象，針對異常追查發生原因，從流程或控管機制著手改善，使公司營運管理更加有效率及效果。