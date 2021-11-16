2021年疫情衝擊職場，上班族薪情好嗎？104人資學院最新出版《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》指出，2021整體年薪平均65.6萬，年增1.6萬、創6年新高，增幅2.5％、創4年新高。TOP 3高薪產業為半導體業92.1萬、電信及通訊業83.9萬、金融業80.8萬。TOP 3高薪百萬職務為類比IC設計工程師144.1萬、數位IC設計工程師118萬、電子產品系統工程師102.8萬，前五名高薪職務都是工程師。

而2021年的新鮮人起薪中，學士3.1萬、碩士3.5萬，5年來首次下滑。研發／工程起薪較高（碩士可達4萬、學士3.4萬），第一線生產作業員起薪最低（碩士3.2萬、學士2.8萬）。

年薪總額包含年本薪、津貼、固定保障年終／年中獎金、以及績效獎金、佣金、業績獎金、員工分紅等變動獎金。2021年平均年薪總額65.6萬，為6年新高。

104人資學院資深副總經理花梓馨引述經濟部統計，今年前三季外銷訂單4816億美元，比去年同期增加32.4％，外銷暢旺帶動整體薪資上漲，年薪總額在64萬上下徘徊3年後終於攻上65萬，增幅2.5％更是4年來新高。

依產業，半導體業年薪92.1萬、電信及通訊業83.9萬、金融業80.8萬，「半電金」恆強。104人資學院資深副總經理花梓馨分析，半導體雖年薪稱霸，但比2020年減少4％，台灣半導體業薪水已普遍低於美國、日本、新加坡等國，當疫情緩解，人才開始國際移動時，恐將使得台灣半導體留才攬才更加困難。另外，營建業受惠於房市熱潮，年薪76.6萬，比2020增加8.5％、增幅最多，產業年薪排名也從第十爬升至第七。

依職務，前三名為類比IC設計工程師144.1萬、數位IC設計工程師118萬、電子產品系統工程師102.8萬、半導體工程師100.2萬、IC佈局工程師98.3萬，前五名高薪百萬均由專業門檻高、需求缺口大的工程師包辦。至於非工程職，前三高薪為：律師95.2萬、稽核85.3萬、軟體專案管理師82.6萬，高度專業技能、掌握數位商機依然是職務鍍金的不二法門。

《2021~2022台灣地區薪資福利調查報告》同時顯示，2021年學士起薪3.1萬，5年來首次下滑；碩士起薪3.5萬，碩士6年來首次下跌。花梓馨指出，今年新鮮人投入就業市場剛好是台灣疫情最嚴峻的時候，預期更難找到工作的心理，加上新鮮人談薪籌碼有限，因此起薪雙降。

依職系，碩士、學士起薪最高的是「研發職系」、「工程施作職系」，最低的是「生產_第一線直接員工職系」高低相差6千~8千元。高薪的「研發職系」碩士可達4萬、學士3.4萬，「工程施作職系」碩士可達3.8萬、學士3.4萬。低薪的「生產_第一線直接員工職系」，碩士3.2萬、學士2.8萬。