環保署去年試辦首次的「循環袋（箱）試辦計畫」，去年推動為期2個月內，共有約8000件採用循環袋、但回收僅有約2000件。（林良齊攝）

環保署去年試辦首次的「循環袋（箱）試辦計畫」，去年推動為期2個月內，共有約8000件採用循環袋、但回收僅有約2000件，回收率僅有約25％，為了增加民眾採用循環袋（箱）的意願，環保署宣布今年的網購循環袋計畫從4間平台業者再擴大至8家平台業者，除了祭出抽獎活動等，希望鼓勵民眾採用，盼出貨及回收的件數能達1.2萬件，更強調「循環袋不是贈品」。

據統計，去年在網購消費達2412億元、購買1.2億件購物、推估有3.5公噸的網購包裝材在過程中被使用，較前年的2078億增加、3萬公噸的包材增加。

環保署回收基管會執秘謝炳輝表示，除了持續推動包材減量措施，去年的包材從每件約320公克降低至270公克，而近年來民眾購物習慣改變，去年受到疫情影響加速改變，網購的量再度增加，環保署對於廢棄物的處理責無旁貸，因此從今年11月22日至明年3月15日推動「循環袋（箱）試辦計畫」，期間包括有耶誕節、元旦、新年等檔期，希望鼓勵民眾使用。

「循環袋不是贈品」，環保署回收基管會副執秘魏文宜說，去年回收率僅約25％左右，推估是因為部分循環箱製作十分精美，消費者乾脆把它們留置在家中使用，因此今年再推出抽獎活動、網購業者也提供如消費折扣等，希望鼓勵民眾多多使用後再回收。

至於未來是否有法制化要求網購業者應提供循環袋或減量的計畫？謝炳輝指出，目前各國皆以「原則」為多，如法國是透過業者自主管理、設定目標，目前我國也透過「網購包裝減量」聯盟推動，如包材材質要環保、印刷採用環保油墨、包材減量等行為。

參加今年循環袋（箱）的平台包括momo購物網、PChome 24h購物、UNIQLO、QUEEN SHOP、鮮乳坊、台塑購物網、直接跟農夫買、淨毒五郎等業者。