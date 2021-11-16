荷蘭科技投資公司Prosus周二表示，預計在上半財年的每股獲利有一較大的增長幅度。該公司在今年四月處理了大筆騰訊持股，獲得123億美元的收益，推升了每股獲利表現。

總部位於阿姆斯特丹的Prosus指出，截至9月底的上半財年每股獲利將從去年同期的1.85美元增加約439%至446%之間。

Prosus補充表示，每股「核心整體獲利」將從1.34美元增加5%至12%之間。

獲利的改善主要是來自於從騰訊獲得的股息。目前Prosus仍握有騰訊28.9%的股份，價值約1570億歐元(約1790億美元)。Prosus在今年四月賣出了約2%的騰訊持股。

Prosus擁有許多消費性網路公司股票，從食品配送到教育軟體，以及線上市場。Prosus指出，這樣的結果顯示了多樣性的電子商務投資組合，價值已經顯著增長。公司目標在未來幾年擴大這一投資組合的規模。