金鼎科(6832)在今年9月29日登錄興櫃，因疫情關係，延至11月18日召開股票興櫃法人說明會。公司上半年稅後淨利0.31億元，年增53.09％，每股盈餘1.41元；今年前10月營收3.05億元，年增18.72％，預計明年上半年送件申請上櫃，目標第3季上櫃。

金鼎科成立在2001年，為南緯子公司，主要產品為耐高溫不銹鋼金屬纖維模布及燃燒器金屬紗，產品應用於汽車玻璃以及其他玻璃成型過程中模具框架的包覆材料，其中，光學等及高精度玻璃製品耐高溫緩衝材料的品質位同業中的佼佼者，以自有品牌「king's Metal Fiber」行銷全球。

該公司金屬纖維模布產品，在汽車智能化的趨勢下，客戶對終端光學玻璃產品的品質要求大幅提升，需求量持續穩定成長，目前全球金屬纖維模布市場，產品全球市占率已超過半數且為業界第一，近三年新客戶每年成長10％。

2020年營收3.37億元，產品結構部分，耐高溫不鏽鋼金屬針織布營收占比54.72％、耐高溫不鏽鋼金屬套管占比28.83％、耐高溫不鏽鋼金屬不織布占比8.1％、燃燒器金屬紗占比6.77％。今年上半年營收2.01億元，營收占比分別為45.93％、36.12％、8.44％、8.51％。公司表示，燃燒器金屬紗產品成長，主要來自全球訂定減碳政策，包括暖爐、焚化爐等工業燃燒鍋爐都會需要，另外，空污嚴重，也可應用在空氣濾清部分，今年該產品占比有望達到10％，明年持續成長。

產品區域方面，2020年歐洲市場占比超過5成，為53.96％，美洲市場占比18.94％，亞洲占比11.33％，大陸占比12.33％；今年上半年歐洲占比降至46.92％，其他地區占比提升，以亞洲占比提升到14.88％最大，主要亞洲疫情控制較佳。

金鼎科也進軍電動車車用玻璃，電動車車用玻璃必須多功能，包括溫度、隔熱、隔音甚至抬頭顯示器，以片數來說是一般玻璃兩倍，金鼎科走在前端，與多家車廠聯合研發，產品已經切入大陸、德國兩家及全球第一大電動車廠。由於電動車是全球趨勢，未來幾年呈現高速成長，金鼎科也將明顯獲益。

金鼎科持續研發新產品，其中，兩三年前研發單絲（金屬紗）等電子材料產品，主要用於電子印刷網板，目標贏過日本、做到全球最細的紗，目前已有客戶談妥訂單，最快明年在后里新廠量產。