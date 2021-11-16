桃園市觀音區有男子日前見路旁有電動自行車鑰匙未拔，一時心生歹念將車騎走，警方接獲車主報案後，立即調閱附近監視器鎖定對象，不到40分鐘就逮到涉案的男子，警方的高效率讓車主深表感謝。

大園警方表示，有名35歲的許姓男子於14日上午行經中山路二段，見路旁有輛電動自行車鑰匙未拔，竟心生歹念直接將車騎走。

警方指出，該輛電動自行車為邱姓婦人所有，她騎著電動自行車到市場買菜，回家後將車停在門口卻忘了將鑰匙拔下，再度出門時就發現車子不見，婦人心急如焚，趕緊到新坡派出所報案。

員警受理後調閱周邊監視器、掌握嫌犯衣著特徵，發現有名行跡可疑的男子擅自將車騎走，警方隨即依據嫌犯的衣著特徵，通報線上警網在遭竊地點附近來回巡邏、擴大搜尋，不到40分鐘就在距離案發地點約3公里處，發現偷車的男子，員警立即上前攔查。

許男面對警方的詢問，起初還矢口否認偷車，辯稱電動自行車是向朋友借的，直到警方出示監視器畫面，許男見證據確鑿才坦承犯行，全案依竊盜罪移送桃園地檢署偵辦。大園分局呼籲，民眾下車時務必記得將車輛熄火、拔下鑰匙，以免讓不法份子有機會下手行竊。