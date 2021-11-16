台北網紅節熱賣爆品當中，SIG保養品是唯一引起網紅主動爭取代言的話題夯品。SIG不僅有「一試成主顧」的口碑魅力，最特別的是「頭皮、臉皮一起養護」的產品設計，獨步全球。

來自西班牙的SIG頭皮與全方位皮膚專業護理創立於1993年，SIG品牌名稱也是「沈默是金Silence Is Gold」公司名的縮寫，是全台首創引進「頭皮育毛研發中心」的品牌，已有近30年頭皮、頭髮養護研究，並協助許多美髮店及約2000位設計師的染髮調色、頭皮育毛領域達到專業的權威。

沈默是金總經理廖延修表示，皮膚科診所的醫師常發現，許多患者頭皮變得很薄，問題多半出在過度去角質，正常的頭皮新陳代謝週期是28天，若消費者習慣性一個月做超過2次的頭皮按摩，過度去角質就會成為問題頭皮的根源。

沈默是金以多年的專業頭皮護理經驗，提供從頭皮到臉皮的養護之道，在專業沙龍與消費者之間早已建立信賴口碑，熱銷TOP1的頭皮臉皮肌膚護理雙嬌，兩者混合輕擦除了呵護肌膚，還可舒緩心情，有助入眠。

SIG鎮定泥膜內含多種植萃，能夠舒緩肌膚疲倦。/臺北網紅節提供

SIG鎮定泥膜質地綿密柔順，內含歐洲越桔果、甜橙果、乳果脂、醫美薄荷醇等多種植萃成分，具有舒緩疲倦肌膚的功效，適合在洗頭時、洗頭後輕抹在頭皮上做舒壓按摩。

SIG雙膠原蛋白滋養霜可在外出時使用預防曬傷。/臺北網紅節提供

SIG雙膠原蛋白滋養霜萃取水解彈性蛋白與水解膠原蛋白，能減少乾澀脫屑，不只可以日常清潔後保養，還能在外出時用水混合，以1：3的比例稀釋，擦拭在暴露的肌膚，每30分鐘擦拭一次可預防曬傷。

SIG鎮定泥膜與雙膠原蛋白滋養霜可以分開使用，更可以在睡前將鎮定泥膜與雙膠原蛋白滋養霜混合輕擦髮際點、全頸部、鼻腔口處，放鬆心情。現在購買一瓶鎮定泥膜，再加贈一瓶雙膠原蛋白滋養霜，一次擁有SIG頭皮臉皮肌膚護理雙嬌。(賴韻如/台北報導)