宏達電搭上元宇宙題材，這一波股價大漲近3倍，不少股民買到賺到。一位PTT網友上周二信誓旦旦表示，他絕對不會賣掉宏達電任何一張股票，未料周五竟賣股走人，獲利近17萬，他自揭砍掉宏達電的兩大理由，一是他認為元宇宙世界離我們還很遙遠，二是，想起阿土伯的話吃八分飽。該名網友雖跟鄉民說抱歉，仍引爆正反兩面激戰，還遭酸「找人抬轎完還po文，夠狠！」

近期元宇宙題材想像空間大，而宏達電更是元宇宙概念龍頭，儘管財報數字青筍筍，前三季稅後虧損 23.41 億元，每股盈餘虧損2.86元，10月營收3.5億元，月減41.82%，年減18.62%，但並不影響市場炒股作夢行情，宏達電這波股價從10/15的34.5元漲到昨（11/15）高點97.3元，一個月時間大漲2.8倍。

宏達電昨爆出23萬大量後，今（11/16）開低走低，盤中一度跌停，終場大跌9.6%（或8.8 元），收在82.1元，成交量13.8萬張。

一位PTT股板網友發文，直言看好元宇宙相關題材，認為元宇宙會產生首富，是另一種的財富重分配；元宇宙的3D不一定是超擬真的3D，而是更直覺化的社群空間或是溝通方式。他表示，生技股一堆沒有上市的藥都可以炒作到飛天了，紅茶店（鄉民對「宏達電」暱稱）只是營收不好，現在股價算起來真的太便宜了，重返1300只是剛好而己，更說「絕對不會賣掉宏達電任何一張股票」。

未料，該網友再度發文坦言，他上周五把宏達電全賣了，並對鄉民們說一聲抱歉，從對帳單顯示，他賣掉10張宏達電，獲利近17萬，報酬率逾23%。原po指出，「近日下戴一款號稱最貼近元宇宙的遊戲，結果玩了一個小時眼睛就酸了，認為元宇宙的世界離我們還很遙遠，而且阿土伯也說吃八分飽就好，剩下的留給大家賺吧！盼大家不要被我的文章誤導。」

原po貼文一出，股板鄉民大炸鍋，正反兩派看法互鬥，有人狂酸，「割爆P版白癡」、「葉黃素也是元宇宙概念股啊」、「竟然還來撒鹽」、「這個梗佈局了很久吼!!」、「叫進沒叫出 心狠手辣耶妳」、「星期二說不賣，星期五就賣光了 好棒」、「太無情了」。

但也有不少網友大讚，「元宇宙咕嚕開始」、「高歌離席 恭喜大賺」、「你是不是今天放空了」、「誠實推 不然他大可不po」、「其實超好笑 大聲嚷嚷的承認自己是壞人XD」、「你比飽囉好多了 給你尊重」、「p投顧帶進帶出，真男人！」。