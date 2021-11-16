今年43歲的美女主播夏嘉璐，身材高挑、氣質優雅，多年來在螢光幕前保持亮麗外型，一點都看不出是3個孩子的媽，夏嘉璐的熱情除了在主播檯上，結束工作後就投身運動，也喜歡研究各種保養方法，今(16日)她在臉書分享最新嘗試，整個臉被百根針扎滿，照片一出，讓網友嚇得趕緊關頁面。

生了3個女兒的夏嘉璐，如今看上去仍非常年輕，她曾說過自己的凍齡秘方是運動，曾經挑戰三鐵，表示運動後心情會變好，生了三胎也是靠運動恢復曼妙身材，如今維持平均一周運動4到5次，直呼運動的這段時間，成為她珍貴的「個人時間」。

而除了運動，夏嘉璐也喜歡嘗試新鮮事，包含養顏方法，今天她在臉書分享自己去做了「美顏針」，是一種針灸療法，貼出療程當下的照片，只見夏嘉璐白淨的巴掌臉上，扎滿了百根細針，針尾還分藍、綠、紅等顏色，她扎著針的同時還能睜眼比YA自拍，笑稱：「臉簡直變針包，不知為何看著覺得療癒」。

因為扎在臉上的細針數量實在太多，夏嘉璐也提醒，有密集恐懼症的網友，千萬不要看照片，這張自拍照確實嚇到人，引發網友議論，尖叫直呼「這是真的嗎？還是P上去的？」、「也太多根了」、「感覺很痛」、「這個打噴嚏的話…」，更有人看了一眼驚呼「天啊」就急忙關掉頁面，但同時也有網友想要嘗試看看，夏嘉璐也分享心得，表示自己體驗下來，覺得效果還不錯。