瑞士職網名將費德勒（Roger Federer）今年草地賽季結束後因為膝蓋再度受傷，再一次暫時休兵，他的克羅埃西亞籍教練盧比西奇（Ivan Ljubicic）透露，費爸可能到明年澳網都暫時無法回到球場。

費德勒生涯擁有20座四大公開賽冠軍，和喬柯維奇（Novak Djokovic）、納達爾（Rafael Nadal）並列史上最多，但從今年7月溫布頓錦標賽止步8強後就一直沒出賽，並又一次動膝蓋手術，如今可能連明年初澳網都還趕不上，但盧比西奇透露，費爸仍繼續會尋求回到賽場的時間點。

「可以確定的是，費德勒極小的機會參加澳網，他的膝傷還在復原中，而且他一定要等到百分之百確定可以出賽並贏球，才打算恢復參賽。」盧比西奇說，「所以目前看來澳網不太可能是復出的第1站，畢竟現在他已經40歲了，沒辦法像以前那樣復原速度很快，必須耐心等待、一步一步慢慢來。」

盧比西奇也透露，費德勒還沒打算高掛球拍，「我們談過，我可以跟你們保證費爸還想打球，當他決定停止就會退休了，但我認為他不會突如其來地就說要退休。」