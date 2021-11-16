移工防疫保單問世。金管會16日宣布，核准首張由富邦產物送審的「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用健康保險」及「移工嚴重特殊傳染性肺炎（COVID-19）住院醫療費用團體健康保險」，即團險及個人險，待勞動部放行外籍移工重新引進後，保單即可開放投保。

保險局主秘蔡火炎表示，以往移工入境染疫會運用疫情指揮中心的公費，每位移工醫療費用並不低，未來則是使用者付費，勞動部要求雇主替移工事先投保，才准移工入境。

保險局強調，移工防疫保單算是配合勞動部開放外籍移工入境政策的政策性保單，要保人是雇主，在移工入境前，就要替移工投保，若聘雇外籍移工人數四人以下，只能買移工防疫險的個人險，五人以上則可投保移工防疫險的團險保單，個人險每人保費1100~1200元，團險則可節省附加費用，但每人保費相近。

這張保單是配合勞動部移工引進專案，金管會督請產險公會協調產險公司研發，對於移工入境日起30日內，經診斷確定罹患新冠肺炎且列為境外移入案例者，提供保險金額新台幣50萬元的實支實付住院醫療費用保障，由移工簽署同意書，將保險金直接支付給國內醫療機構，支應境外移入確診時的隔離醫療費用，以配合移工專案引進政策，兼顧國內經濟發展及照顧人力需求。

這次共有6家產險公司報送保單，除已核准前開富邦產物外，尚有5家公司包括兆豐產物、和泰產物、泰安產物、新光產物及國泰世紀產物等報送該商品；金管會都已完成初步審查程序，待公司修正後，即可核准其開始銷售。

金管會鼓勵保險業者因應社會需求及國家發展政策，開發多元保險商品，滿足民眾風險移轉之需求，發揮保險穩定社會、安定人心的功能。