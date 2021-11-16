厄瓜多監獄日前又傳血腥暴動，釀成68死，武裝部隊和監獄管理部門負責人辭職後，總統拉梭今天說，走私毒品的黑手黨正對厄瓜多構成嚴重威脅，因為他們想掌控全國所有監獄。

持有槍械、彎刀和爆裂物的囚犯在監獄展開兩天械鬥，造成數十人喪命。拉梭（Guillermo Lasso）表示，軍警正在南部大城瓜亞基爾（Guayaquil）人滿為患的監獄展開「大規模行動」。

拉梭說，厄瓜多面臨「最近幾十年來最大危機之一」，並表示這些黑手黨「令我們的街頭不再感到安全」。

他承諾將採取聯合行動，終結國內監獄屢次爆發血腥暴動的情況。

拉梭說，1000名軍警已經進駐圭亞斯1號監獄（Guayas 1），以「管控出入口以及內外周邊」。

社群媒體貼文顯示，囚犯毆打並縱火焚燒血淋淋的屍體，場面相當駭人，政府痛斥這類行徑「野蠻」。

總統發言人告訴Teleamazonas電視台：「這個國家正受到國際販毒集團黑手黨的攻擊。」

他說，許多受害者在12日和13日的動亂中被「燒成灰燼或肢解」，許多遺體「難以辨識身分」。

厄瓜多的監獄充斥暴力、破舊且人滿為患，今年發生多起拉丁美洲監獄史上最嚴重動亂。2021年截至目前，已有超過320名囚犯因械鬥命喪獄中。

厄瓜多監獄9月發生致命火拚後，拉梭隨即對全國監獄發布緊急狀態，以防事端再起，不料近日又再度上演嚴重的監獄暴動。

瓜亞基爾海岸監獄（Penitenciaria del Litoral）的受刑人9月28日以槍械和手榴彈相互攻擊，造成119人死亡，成為厄瓜多史上規模最大的囚犯廝殺事件，也是拉丁美洲數一數二嚴重的監獄衝突。（譯者：劉文瑜/核稿：戴雅真）1101116