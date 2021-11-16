新莊國民運動中心一樓原先陰暗、充斥街友，體育處、文化局共同合作，重新將一樓打造成「FUN舞空間」，16日正式啟用，設計以新莊文化特色「鼓」為發想，成為街舞新據點；文化局副局長于玟表示，現已94個練舞空間，明年將再擴增9處，推廣全齡街舞運動。

打造街舞新據點 新莊國民運動中心美化成「FUN舞空間」（戴上容攝）

新莊國民運動中心一樓「FUN舞空間」16日上午正式啟用，整體空間以新莊「鼓藝」發想，將鼓聲的振幅透過幾何圖形的變化，延伸在視覺的想像中，展現年輕人青春洋溢的熱情活力及源源不絕的創意。

打造街舞新據點 新莊國民運動中心美化成「FUN舞空間」（戴上容攝）

活動開始邀請鐵四帝文化藝術團，帶來融入傳統民俗陣頭的官將首街舞表演，以及新泰國中20位學生的流行街舞演出，熱力四射的青春活力，為啟動儀式揭開序幕。

新泰國中學生表示，過去要練舞只能到運動中心上方平台練習，空間擁擠外，下雨時沒有遮蔽，練舞只好中斷，很是掃興，現在一樓的空間不僅不會淋雨，還有大鏡子，真是太好了。

文化局副局長于玟表示，「新莊國民運動中心」是新北市第一座國民運動中心，也是全台最大的國民運動中心，文化局此次結合國民運動中心資源，美化原街舞廣場，將新莊文化特色及街頭塗鴉藝術，融入牆面，打造獨特的新北街頭文化。

文化局補充，2024巴黎奧運積分賽已將霹靂舞組列入項目之一，街舞運動成為潮流，目前新北市已有94個練舞空間，今年開張的場地，主要以捷運站為主，包含捷運板橋站和十四張站，明年將再擴增9處舒適練舞場地，提供給147個熱舞社團使用。